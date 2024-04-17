Водночас, якщо Україна зможе втриматися цей рік і поповнити свої сили, вона може спробувати контратакувати.

Війна в Україні наразі переживає критичний момент. Як пише The Wall Street Journal, стратегія Володимира Путіна, направлена на те, щоб пересилити підтримку України зі сторони Заходу, виявилася довговічною, і найближчі місяці можуть рішуче змінити хід війни на користь Росії.

"Без надходження свіжої живої сили та західної військової техніки Україна може зіткнутися з подальшими втратами своєї землі та найкращих військ, що затьмарює будь-яку надію повернути майже 20% її окупованої території", - пише видання.

Водночас, зазначають у WSJ, Росія дуже повільно набирає позиції і зазнає великих втрат у особовому складі та техніці. Якщо Україна зможе втриматися цей рік і поповнити свої сили, вона може спробувати контратакувати. Але враховуючи невизначеність майбутнього американської допомоги, і те, що європейські країни не в змозі значно збільшити допомогу швидкими темпами, перспективи України повернути війну на свою користь тьмяніють.

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Лінія фронту майже не рухається завдяки українській хоробрості та винахідливості, а також російським тактичним слабкостям.

"Ми ефективніші та більш технологічні", — сказав український офіцер, який командує підрозділом авіації та безпілотників поблизу Авдіївки. "Вони повертаються додому після будь-якої поразки, але ми втрачаємо нашу землю, наші домівки, наших людей".

Зараз Росія намагається просуватися на кількох фронтах. Зараз критичною ціллю Росії є місто Часів Яр, розташоване на висоті на захід від Бахмута. Взяття Часового Яру відкриє шлях для нападу на інші міста, такі як Костянтинівка та Краматорськ у Донецькій області, яка є основною мішенню для Путіна.

Водночас деякі чиновники західної військової розвідки вважають, що наразі Росія зосереджена не так на досягненні негайних територіальних здобутків, ніж на розмиванні здатності та волі України воювати. Посилення атак Росії безпілотниками та ракетами має на меті продемонструвати свою силу, погіршити ресурси Києва та показати західним прихильникам України, що її підтримка є марною. Серйозні нещодавні пошкодження української інфраструктури вказують на те, що можливості протиповітряної оборони країни скорочуються, кажуть аналітики.

Крім того, відсутність в Україні значної додаткової живої сили означає, що втрати компенсуються поетапно в підрозділах, які тривалий час залишаються на одній ділянці фронту. Хоча це означає, що вони знайомі з ситуацією, це також створює мозаїку підрозділів із різних бригад, які намагаються спілкуватися та ефективно співпрацювати, зазначає видання.

Війна в Україні - думки аналітиків

Як зазначало The New York Times, ситуація на полі бою в Україні все більше загострюється. Перед Україною постали три критичні виклики: нестача боєприпасів, нестача добре підготовлених військ і скорочення протиповітряної оборони. Зараз, коли Росія посилює свої атаки, кожна окрема проблема посилює вплив інших вразливих місць і збільшує ризик того, що російські війська прорвуть українську оборону.

Politico писав, що успіх російських окупаційних військ у Часовому Яру поставить під загрозу безпеку решти міст у Донецькій області.

А ISW прогнозує, що РФ може досягти оперативно значущі успіхи під час наступних наступів.

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