На Новопавлівському напрямку загарбники 20 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

Збройні сили України відбили 19 атак російських окупантів на Бахмутському напрямку, зокрема в районі Часового Яру.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Так, протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали 30 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів цих самих областей, а також Чернігівської, Дніпропетровської та Миколаївської.

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На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, а на Лиманському дев’ять разів атакував позиції наших захисників в районах Тернів, Торського та Григорівки Донецької області, а також Серебрянського лісництва на Луганщині.

"На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 19 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському напрямку українськими воїнами було відбито 11 атак в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ", - зауважили у Генштабі.

Крім того, на Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

"На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив п’ять безуспішних атак позицій наших військ", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також зауважили, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по шістьох районах зосередження особового складу та двох пунктах управління противника, а підрозділами ракетних військ було завдано ураження по одному району зосередження особового складу ворога.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські окупанти планують захопити Часів Яр до 9 травня.

Військовий експерт Петро Черник висловив думку, що захопити Часів Яр швидкими темпами росіяни не зможуть. За його словами, агресор не може досягти головної мети - ліквідації української державності, тобто окупації всієї України, а оскільки так, то намагається досягнути завдання мінімум - вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини.

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