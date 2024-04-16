Нещодавно Росія передислокувала до Часового Яру війська з сусіднього Лимана.

Успіх російських окупаційних військ у Часовому Яру поставить під загрозу безпеку решти міст у Донецькій області. Про це заявив виданню Politico високопоставлений український чиновник.

"Якщо російським окупантам вдасться захопити це місто, вони матимуть можливість розпочати наступ на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ. Ці міста є останнім оплотом підконтрольної Україні частини Донецької області", – розповів підполковник Назар Волошин.

Часів Яр – стратегічно важливе місто, розташоване за 10 кілометрів від Бахмута. Воно знаходиться панівній висоті, вигідній для оборони, та забезпечує контроль над околицями. Наразі Часів Яр перебуває під контролем українських сил, але російські війська не припиняють атак.

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"Це панівна висота в регіоні, контроль над якою дозволить російським окупантам, якщо вони її досягнуть, значно спростити просування в напрямку Костянтинівки та Слов’янська та Краматорська", – пояснив Волошин.

Кремль наказав своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня. Російська пропаганда вкрай потребує великої перемоги на фронті, зазначив офіцер. Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошував, що українські війська "буквально вкопалися в землю", щоб стримувати щоденні атаки ворога.

Окупанти використовували свою перевагу в кількості військ, щоб організовувати атаки невеликими групами за підтримки артилерії та авіації, зрівнюючи цивільні будівлі та критичну інфраструктуру авіаційними бомбами та артилерією. Після цього вони відправляють свої війська на штурм українських позицій. Нещодавно Росія передислокувала до Часового Яру війська з сусіднього Лимана.

Росія стверждувала, що її війська знаходяться лише за 500 метрів від Часового Яру. Проте Назар Волошин наголосив, що місто та його околиці все ще під контролем Києва.

Щоб не допустити падіння Часового Яру, українське командування підсилює бригади, які там воюють, боєприпасами, безпілотниками та засобами радіоелектронної боротьби, зазначав Сирський. Однак він додав, що українські війська також потребують підняття морального духу.

"Потрібно підвищувати якість підготовки, в тому числі морально-психологічну складову", – заявив він.

Назар Волошин розповів Politico, що, незважаючи на постійні атаки, росіяни навряд чи досягнуть своєї мети. Водночас він наголосив, що для того, щоб змінити ситуацію навколо Бахмута та Авдіївки, де росіяни користуються відсутністю боєприпасів у Києва та перевагою Москви в повітрі, Україні потрібна західна ППО, винищувачі F16 та інша зброя.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Від початку доби, 16 квітня, на фронті зафіксовано 50 боєзіткнень із противником. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що тільки на Новопавлівському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка. Також зафіксовано атаки на Авдіївському, Лиманському та інших напрямках.

Військовий експерт Іван Киричевський каже, що завдання Сил оборони України наразі полягає не тільки в тому, щоб перемолоти ворога навколо Часового Яру. За його словами, саме операцію на Бахмутському напрямку росіяни вважають трампліном для наступу.

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