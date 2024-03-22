В ЗСУ розповіли про комбінований удар РФ.

У п'ятницю, 22 березня, Росія здійснила наймасштабнішу за останній час атаку - під час комбінованого удару окупанти запустили 63 БпЛА та 88 ракет різного типу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що загалом ворог завдав 87 ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок цього в низці регіонів виникли проблеми з енергопостачанням, ворог цілеспрямовано бив по енергетичних об’єктах нашої країни. На жаль, дуже багато поранених та загиблих серед цивільного населення", - констатували у Генштабі.

Також через ворожі удари руйнувань та пошкоджень зазнали низка приватних та багатоповерхових будинків, пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

Водночас Сили оборони наносили удари по позиціях ворога. За даними Генштабу, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони та 4 важливих об'єктах противника", - йдеться у повідомленні.

Масована атака на Україну 22 березня

В ніч на 22 березня відбувалась масована атака на Україну. Росія запускала ракети і безпілотники по населених пунктах України. Під ворожі удари потрапили кілька областей. Через наслідки атаки, яку армія РФ завдала по Одеському регіону, область переходить на екстрені відключення світла.

Також експерти повідомили про наслідки влучання в Дніпровську ГЕС. Зокрема, зафіксовано засмічення ґрунтів та витік нафтопродуктів у водний об'єкт річки Дніпро.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про наслідки масованої атаки по енергосистемі України. За його словами, було уражено близько 20 підстанцій, електростанції, зокрема ДніпроГЕС.

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