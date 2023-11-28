Тільки на Бахмутському та Авдіївському напрямках відбито більше 50 атак ворога за добу.

Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося загалом 84 бойових зіткнення

Згідно з повідомленням Генерального штабу ЗСУ, найбільше ворог атакував на двох напрямках – Бахмутському та Авдіївському. Зокрема, на Бахмутському напрямку наші захисники відбили 28 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

"На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Опитного, Сєверного та південніше Тоненького Донецької області, де Силами оборони відбито 23 атаки", - інформує Генштаб.

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На Мар’їнському напрямку загарбники, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут Сили оборони відбили дев'ять атак.

На Куп’янському напрямку ворог штурмував в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито три атаки.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Стельмахівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області. Тут українські воїни відбили 12 атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку окупанти три рази безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Роботиного та Новопрокопівки Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Як повідоми Генштаб, протягом минулої доби ворог завдав один ракетний та вісім авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Цієї доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши один ударний БпЛА типу Shahed-136/131, ворожий дрон знищено.

Сиитуація на фронті станом на 28 листопада - головні новини

Кількість ліквідованих ворогів зросла за минулу добу на 860 осіб. Бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року станом на ранок сьогоднішнього дня орієнтовно склали 326 440 осіб особового складу. Також за добу, що минула, знищено ще 3 танки окупантів, 3 бойові бронемашини, артисистему та автотехніку з автоцистернами.

У свіжому звіті американського Інститут вивчення війни зазначається, що потужний циклон вплинув на темп бойових дій в Україні, але не зупинив їх. Зокрема на Херсонщині ЗСУ вдало використали погіршення погодних умов, щоб закріпитися на позиціях лівого берега Дніпра. Як зазначає ISW, попри складні погодні умови, російські й українські сили продовжують наземні атаки по всій лінії фронту, хоча й трохи повільніше через сніг і погану видимість.

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