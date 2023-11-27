Загалом протягом цієї доби на передовій відбулося 79 боєзіткнень.

Російські окупаційні війська вели штурмові дії на кількох напрямках фронту. Найбільше ворог атакував сьогодні на Авдіївському та Бахмутському напрямках – Сили оборони України відбили там 47 штурмів.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загалом протягом доби відбулось 79 бойових зіткнень.

"На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 26 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області… На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Опитного, Сєверного та південіше Тоненького Донецької області, де Силами оборони відбито 21 атаку", – йдеться у повідомленні.

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За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 3 атаки. На Лиманському напрямку противник штурмував в районах Стельмахівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області. Тут наші воїни відбили 12 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші воїни відбили 9 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Запорізькому напрямку противник 2 рази безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного Запорізької області.

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження окупантам", – зазначає Гештаб.

На Волинському та Поліському, а також Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

У Генштабі додали, що цієї доби ворог завдав 1 ракетний та 3 авіаційних удари, здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Водночас підрозділами ракетних військ ЗСУ нанесено ураження по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Війна в Україні: актуальні новини

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що протягом останніх місяців на передовій відбулися найзапекліші бої з початку повномасштабного вторгнення РФ. І це попри те, що лінія фронту суттєво не змінилася.

Також сьогодні стало відомо про чергову успішну операцію української розвідки, спрямовано проти тилових сил ворога. Йдеться про атаку безпілотників на Смоленський авіаційний завод.

Тим часом начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, коментуючи ситуацію біля Авдіївки, яку ворог намагається захопити вже тривалий час, повідомив, що окупанти почали активні штурми міста ще з двох напрямків. Загарбники застосовують там багато артилерії та – попри несприятливі погодні умови – багато авіації. Тривають дуже серйозні бої.

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