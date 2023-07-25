Сили оборони оптимізують операції таким чином, щоб зберегти військових та техніку.

Аналітики американського центру вивчення війни (ISW) назвали три причини, чому літній контрнаступ українських сил не може бути швидким.

Так, у звіті ISW зазначається, що росіяни мали час на перегрупування та підготовку до неминучої операції ЗСУ зі звільнення територій. Через це українські воїни наразі стикаються з підготовленими оборонними російськими позиціями, серед яких масивні мінні поля та ешелоновані польові укріплення.

Крім того, Сили оборони України намагаються проводити загальновійськові операції без переваги у повітрі та з обмеженими засобами маневрування, такими як ППО. Аналітики наголошують, що це є надзвичайно складним завданням. При цьому ЗСУ мали обмежений час для підготовки до великого наступу.

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Водночас наше командування, на відміну від російського, оптимізує свої операції таким чином, щоб зберегти власні сили за рахунок повільнішого просування.

Контрнаступ ЗСУ - що повідомлялось

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що контрнаступ ЗСУ тільки почався і продовжиться ще декілька місяців.

Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков уточнив, що український контрнаступ відстає від графіка, але в цілому йде згідно з планом.

За словами експертів, вже звільнили близько 45% територій, які перебували під російською окупацією, якщо рахувати разом з Кримом. Без урахування півострова, українські бійці вже деокупували близько 61% територій.

За даними Міноборони, за весь час контрнаступу на півдні ЗСУ звільнили понад 192 кв. км територій. Водночас на Бахмутському напрямку за час наступу звільнено близько 35 кв. км території.

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