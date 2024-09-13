Сили оборони вдало відпрацювали по окупантах: Генштаб оновив втрати ворога

Зокрема було знищено десятки одиниць ворожої техніки.

Російсько-українська війна триває й Сили оборони протягом минулої доби знищили 1220 ворожих військових, повідомляє Генштаб.

Загальні ж втрати окупантів у війні в Україні вже становлять 631 420 осіб. Крім того, українські захисники активно винищують техніку ворога, зокрема:

танків ‒ 8671 (+18);

бойових броньованих машин ‒ 17003 (+48);

артилерійських систем – 18061 (+52);

РСЗВ – 1185 (+1);

засоби ППО ‒ 945 (+0);

літаків – 369 (+0);

гелікоптерів – 328 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15113 (+80);

крилаті ракети ‒ 2591 (+0);

кораблі /катери ‒ 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0).

Крім того, українські захисники знищили 24 560 (+79) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн окупантів, а також 3 071 (+10) спеціальної техніки ворога.

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Також в Генштабі розповіли про ситуацію на полі бою. Зокрема, протягом минулої доби було зафіксовано 143 бойових зіткнення. З них чотири штурми ворога відбулося на Харківському напрямку в районі населеного пункту Вовчанськ.

Ще вісім атак окупанти провели на Куп'янському напрямку неподалік Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Лозової. На сусідньому Лиманському напрямку окупанти атакували шість разів у бік Невського та Дружелюбівки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського. Натомість на Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та населеного пункту Ступочки. Ще шість атак окупанти здійснили на Торецькому напрямку.

Складною залишається ситуація на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 36 атак ворога. Найбільша концентрація ворожих атак була в районах Гродівки та Новогродівки.

Основний акцент окупанти робили минулої доби на Курахівському напрямку, де провели 64 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка, де відбулося близько 75 відсотків усіх боїв.

Ще п'ять штурмів ворог здійснив на Времівському напрямку в районах Водяного та Золотої Ниви. Водночас на Оріхівському напрямку окупанти атакували в районі Роботиного. А на Придніпровському загарбники шість разів невдало намагалися витіснити українські війська.

Війна в Україні - останні новини

За даними аналітиків DeepState, окупанти нещодавно просунулися в п'яти місцях у Донецькій області. Зокрема, ворог просунувся у Макіївці, Красногорівці, Гродівці, а також біля Піщаного та Пречистівки.

Тим часом The Times відзначає, що Путін попередив Велику Британію та США, що вони будуть "воювати" з Росією, якщо дозволять Україні використовувати ракети великої дальності для ударів по цілях у його країні.

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