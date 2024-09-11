Цей план має серйозно посилити Україну, у тому числі щодо зброї, але наразі глава держави проговорює його з президентом США Джо Байденом.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що мирний план, який має бути підготовлено і представлено перед другим Самітом миру, має вплинути на Російську Федерацію, аби вона припинила війну. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на пресконференції учасників Четвертого саміту Кримської платформи.

"Щодо плану перемоги буду послідовним - спочатку проговорюємо його з президентом Байденом", - сказав Зеленський.

Зокрема, за словами президента, план перемоги здебільшого залежить від підтримки Сполучених Штатів, але й інших партнерів.

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"Я думаю, усі розуміють, що є обсяг впливу і є обсяг допомоги", - сказав президент.

Водночас, глава держави пояснив, для чого цей план.

"Це план про серйозне посилення України, і на мою думку, буде мати і психологічний, і політичний, і різного характеру щодо озброєння вплив на рішення Росії закінчити цю війну", - наголосив Зеленський.

Президент сказав, що цей план має бути обов'язково презентований до другого Саміту миру для того, аби "примусити Росію до дипломатичного закінчення війни".

"Якщо партнери підтримають його - він точно полегшить Україні (можливість - УНІАН) примусити Росію до закінчення війни", - наголосив президент.

Український план миру - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у липні Зеленський озвучив орієнтовні строки та теми на другий саміту миру, куди покличуть Росію. За його словами, план для заходу мають підготувати вже до листопада. Узгодження тем для обговорення на саміті проведуть у кілька етапів.

Також стало відомо, що на другий Саміт миру планується запросити представників РФ. Передбачається, що під час заходу Україна запропонує план закінчення війни.

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