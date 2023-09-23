Ще понад 150 російських загарбників зазнали поранень.

На Таврійському напрямку українські захисники та захисниці за добу завдали окупантам чималих втрат. Було знешкоджено ще 224 російських окупантів, з яких 70 – ліквідовані остаточно.

Також ЗСУ знищили понад 50 одиниць російської техніки та озброєння, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, протягом доби ворог 17 разів атакував українські позиції та здійснив 783 обстріли, завдав 1 ракетного та 17 авіаударів. Водночас підрозділи української артилерії на цьому напрямку протягом доби виконали 1 тис. 116 вогневих завдань.

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Упродовж доби вдалося знешкодити ще 224 російських військових, з яких ліквідувати 70, а ще 154 – поранити. Крім того, одного російського загарбника ЗСУ взяли у полон.

Також Сили оборони знищили 51 одиницю військової техніки росіян. Зокрема, шість танків, 11 броньованих машин, п’ять артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 21 безпілотник, чотири одиниці автомобільної та дві - спеціальної техніки. Також знищено чотири склади боєприпасів ворога.

Війна в Україні: важливі новини

Нещодавно українським військовим вдалося прорвати оборону росіян у Вербовому Запорізької області.

За даними Генштабу ЗСУ, наразі ЗСУ продовжують продовжують наступальну операцію в районі Вербового. Там українська армія витісняє окупантів із займаних позицій та закріплюється на нових рубежах.

За минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували ще 510 російських загарбників. Загалом з початку повномасштабної війни Росія втратила на війні в Україні 275 тис. 460 своїх військових і понад 37 тисяч одиниць різноманітної техніки та озброєння.

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