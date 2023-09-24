Штупун наголосив, що ворог не здається просто так, хоча і зазнає великих втрат – особливо в техніці.

Українські військові продовжують просуватися в районі Роботиного на Запоріжжі. Ворог має дуже насичену оборону, тому рух Сил оборони не такий швидкий.

"У районі Роботиного ми продовжуємо наступальну операцію. Скажімо так, швидко ми там не рухаємося, але певний рух уперед є. Досить важко, тому що у ворога насичена оборона, тому ми йдемо від лісопосадки до лісопосадки, інколи на добу виходить 50-100 метрів, інколи – 300-400 метрів", – заявив представник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що попри це українські воїни просуваються вперед. Водночас ворог не здається просто так, хоча і зазнає великих втрат – особливо в техніці.

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"За останній тиждень, якщо рахувати з минулого понеділка, були втрати в техніці – 20-30 одиниць. І до кінця цього тижня дві останні доби ми фіксуємо понад 50 одиниць втраченої ворогом техніки", – резюмував він.

Війна в Україні: новини з передової

На Таврійському напрямку українські військові знешкодили 224 російських окупанти. 70 російських загарбників було ліквідовано. Також Сили оборони знищили понад 50 одиниць техніки противника.

Водночас у Генштабі ЗСУ повідомляють, що українські захисники продовжують наступ в районі Вербового Запорізької області. Вони витісняють ворожих військових із займаних позицій та закріплюються на нових рубежах.

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