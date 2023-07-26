Російський полковник перебував на борту збитого напередодні вертольота Ка-52.

В Україні ліквідовано полковника Військово-космічних сил РФ Віталія Табачникова. Він був командиром 112-го окремого вертолітного полку, який базується в місті Чита.

Як зазначив авіаційний блогер Віталій Трубников, окупант перебував на борту вертольота Ка-52, який у вівторок, 25 липня, збили українські захисники. "Вчора на сході України в Ка-52 підсмажили з ПЗРК аж цілого полковника ВКС РФ, командира 112-го окремого вертолітного полку, який базується в місті Чита. Подяка воїнам 38 ОБрМП за такий влучний постріл!" – написав він у Facebook.

Він також опублікував скріншот публікації в російському пабліку "История авиации", де розповідаються подробиці збиття ворожого борту.

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"Його екіпаж уже повертався. Йшли на гранично малій висоті. Підчас перетину лінії фронту по вертольоту було виконано пуски розрахунків ПЗРК противника", – йдеться на фото.

Водночас офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" поділився фотографією ліквідованого окупанта:

Втрати Росії в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші військові ліквідували 243 680 окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, 460 загарбників було знищено протягом доби, 25 липня 2023 року.

Крім того, 14 липня було ліквідовано полковника Євгена Вашуніна, який керував "Ленінградським полком". В РФ зазначали, що той разом із групою вирушив на допомогу російському підрозділу "Шторм", який опинився в оперативному оточенні.

Раніше стало відомо про знищення на війні командира 96-ї розвідувальної бригади окупантів. Йдеться про ворожого полковника Максима Харламова.

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