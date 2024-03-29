Минулої доби було знищено 4 засоби ППО ворога.

Протягом минулої доби між Силами оборони України та російськими окупантами відбулося 59 бойових зіткнень, йдеться в зведенні Генштабу.

Російські окупанти завдали 16 ракетних та 131 авіаційний удар. Також загарбники 128 разів обстріляли з РСЗВ позиції українських військових та населені пункти. Через російські терористичні атаки є загиблі та поранені серед мирного населення. Також було зруйновано та пошкоджено багатоповерхівки, медичні установи, автівки, школа, дитячий садок та інші цивільні об'єкти.

У Генштабі додали, що в ніч проти 29 березня ворог атакував Україну, застосувавши "шахеди" та крилаті ракети різних видів. Наразі інформація щодо атаки уточнюється.

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Ситуація на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках - без змін. На Сіверському та Слобожанському ворог зберігає присутність військ у прикордонних районах та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень. На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські бійці відбили шість ворожих атак в районах населених пунктів Білогорівка, що на Луганщині та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 13 російських атак в районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка, що на Донеччині.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили три атаки в районі Семенівки, що на Донеччині, там ворожі війська намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

Найбільша активність ворога зберігається на Новопавлівському напрямку, де протягом доби ворог 22 рази намагався прорвати лінію оборони України. На Оріхівському напрямку окупанти вісім разів атакували позиції ЗСУ в районах Роботиного, північно-західніше Вербового та північніше Приютного Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни намагаються вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. За минулу добу там було здійснено дві атаки на позиції ЗСУ.

Своєю чергою українські бійці продовжують завдавати втрат в живій силі та техніці ворога. Так, за минулу добу підрозділи ракетних військ завдали удару по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 4 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів армії РФ.

Війна в Україні: важливі новини

Аналітики з Інституту вивчення війни порахували, скільки території росіяни захопили цього року в Україні від початку свого наступу. Зазначається, що армія РФ просунулася майже на 100 квадратних кілометрів.

Напередодні в держприкордонслужбі повідомили, що ворог зібрав 100-тисячне угруповування своїх військ на Лимано-Купʼянському напрямку. Нині окупанти намагаються просуватися поблизу Синьківки й Іванівки.

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