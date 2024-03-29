Загарбники захопили 505 квадратних кілометрів української землі з жовтня 2023 року.

З початку 2024 року окупаційна армія РФ змогла просунутися в Україні майже на 100 квадратних кілометрів.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, з початку свого наступу, який стартував у жовтні 2023 року, загарбники захопили вже 505 квадратних кілометрів української землі.

"Однак це незначне збільшення швидкості російського просування не відображає загрози успіху російської операції на тлі триваючих затримок допомоги США у сфері безпеки", - вважають аналітики.

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На їхню думку, нестача зброї обмежує можливість Збройних сил України проводити ефективні оборонні операції. Також це дає загарбникам гнучкість щодо проведення наступальних операцій.

В ISW зазначаються, що надходження достатньої та регулярної допомоги та розв'язання проблем, пов’язаних з мобілізацією в Україні, звузили б ці можливості для російських окупантів і забезпечили б ЗСУ здатність зупинити РФ у незначних тактичних досягненнях.

Війна в Україні - останні новини

Американські аналітики повідомляли, що Збройні Сили України сповільнили темпи просування РФ на захід від Авдіївки після того, як російські війська захопили місто 17 лютого.

Як повідомляв УНІАН, найбільша кількість активних дій ворога на Новопавлівському напрямку, хоча легких відтинків на фронті сьогодні немає ніде.

Традиційно вже залишається дуже гарячою Первомайська громада, також противник намагається наступати з Мар'їнки, розвивати свій плацдарм зокрема в бік Курахового через селище Георгіївка.

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