За його словами, на Донеччині – Бахмут, Соледар – зараз, як і раніше, найбільш гаряче.

Президент України Володимир Зеленський розповів, якою є на сьогодні ситуація на фронті.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"На Донеччині – Бахмут, Соледар – зараз, як і раніше, найбільш гаряче, найбільш болісно. Робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям на цьому напрямку. Нашим героям, які тримають там оборону. Кожен, хто там, заслуговує на найвищу вдячність", - заявив глава держави.

Також він подякував прикордонникам Чопського загону, які воюють саме на Бахмутському напрямку і сьогодні "приземлили" черговий літак окупантів.

"Луганщина і Харківщина – зміцнюємо наші сили. Південь – продовжуємо "мінусувати" можливості окупантів. Кордон – укріплюємо весь периметр. Чорноморська акваторія – працюємо, щоб у підсумку "Калібри" могли бути хіба що на дні", - розповів Зеленський.

Війна в Україні: ситуація на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 грудня, на околицях Бахмута на Донеччині прикордонники ліквідували літак СУ-34 російських окупантів.

Розвідка Великобританії вважає, що причиною запеклих боїв за Бахмут протягом чотирьох місяців було політичне завдання. Там наголошують, що ця кампанія росіян була непропорційно до можливої вигоди дорогою.

У Східному угрупованні військ Бахмут називаютьи епіцентром головної битви за Україну, а у американському Інституті вивчення війни вважають, що росіяни не зможуть оточити його.

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