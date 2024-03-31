Також суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ.

За тиждень українськими захисниками знищено близько 5420 чоловік особового складу російських окупантів та 1088 одиниць озброєння та військової техніки противника.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telеgram. "За тиждень з 24 по 31 березня 2024 року Силами оборони України знищено близько 5420 осіб особового складу противника", - заявив він.

Також, за словами Павлюка, суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ.

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Зокрема, як поінформував командувач Сухопутних військ, ЗСУ за тиждень знищили 90 танків, 146 бойових броньованих машин, 195 артилерійських систем, п'ять РСЗВ, 20 установок ППО, 310 одиниць автотехніки, 45 одиниць спецтехніки.

"Окрім цього, нашими захисниками знищено 56 ворожих ракет та 221 БпЛА", - додав Павлюк.

Війна в Україні: втрати окупантів

За тиждень з 17 по 24 березня 2024 року Силами оборони України знищено близько 6010 чоловік особового складу противника.

Крім того, суттєвих втрат зазнали 1 тис. 169 одиниць озброєння та військової техніки російських військ. Йдеться про 86 танків, 161 бойову броньовану машину, 221 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, три установки протиповітряної оборони, 334 одиниці автотехніки та 55 одиниць спецтехніки.

Також нашими захисниками знищено 70 ворожих ракет та 238 БпЛА.

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