Усюди на звільненій території почали працювати вибухотехніки, які вже вилучили майже 2 тис. вибухонебезпечних предметів.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що військовослужбовці Збройних сил України вже встановили контроль над 60 населеними пунктами у Херсонській області.

"Станом на цей вечір силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи. У самому Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи", - про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців, яке опубліковане у соціальних мережах.

Також президент повідомив, що всюди на звільненій території дуже багато роботи у вибухотехніків.

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"Уже вилучено майже 2 тис. вибухонебезпечних предметів – мін, розтяжок, боєприпасів, які не розірвалися", - додав президент.

Як наголосив Зеленський, російські окупанти перед втечею з Херсона знищили всю критичну інфраструктуру – зв’язок, постачання води, тепла, електрики.

"У рашистів усюди однакова мета – максимальне знущання з людей. Але ми все відновимо. Повірте. Хоч для цього потрібен час, однак усім вже зрозуміло – результат буде наш, український", - додав глава держави.

Він зазначив, що дуже важливо зараз сказати всім херсонцям, щоб вони були обережними й не намагалися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети.

"Будь ласка, якщо у вас є зв’язок з містянами, обов’язково перекажіть їм це", - заявив президент.

Зеленський розповів, що у Херсоні працюють десять груп вибухотехніків, працює поліція, є різні підрозділи сил оборони.

"Сьогодні один із наших саперів, на жаль, зазнав поранення під час розмінування адміністративної будівлі. Тому, будь ласка, шановні херсонці, будьте самі обережні та повідомляйте працівникам поліції або рятувальникам про всі підозрілі предмети, які ви бачите", - заявив президент.

Він додав, що те саме стосується й мешканців інших населених пунктів на звільненій території.

"Будь ласка, дбайте про безпеку – це дуже важливо", - сказав Зеленський.

Війна в Україні: звільнення Херсону

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, станом на 10 листопада ЗСУ звільнили майже 1,4 тис. кв. км території у Херсонської області.

11 листопада українські військові зайшли до Херсона, який перебував під окупацією з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну.

12 листопада в Офісі президента повідомили, що у Херсоні та області вже працюють голови обласної, районної та міської військових адміністрації, а також співробітники місцевих поліції та Служби безпеки України.

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