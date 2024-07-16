Україна знищила щонайменше 4 установки ЗРК С-400, які були на півострові, і не тільки.

Українські сили з початку літа 2024 року здійснили низку атак на військові об'єкти РФ в тимчасово окупованому Криму. Ворожа армія втратила не лише дороговартісну зброю, а й стикнулася з ударами по військових складах та полігонах, повідомляє "Крим Реалії".

"Згідно з мапою російських військових об'єктів на півострові, на початку червня українські сили завдали удару по російському буксиру проєкту 498 "Сатурн", або "Протей" на Панському озері", - йдеться у матеріалі.

Окрім того, Силам оборони з червня і до сьогодні вдалося уразити щонайменше три дивізіони ЗРК С-300, чотири установки ЗРК С-400 і три установки РЛС.

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Окрім цього, Україна атакувала військовий об'єкт ворога поблизу села Мічуринівка та уразила склад з боєприпасами у Балаклавському районі. Також журналісти зафіксували пожежі на полігонах у Вітіному.

"Аналітики американського інституту вивчення війни вважають, що українські удари по об'єктах РФ у Криму націлені на послаблення протиповітряної оборони РФ перед отриманням винищувачів F-16", - зазначило видання.

Удари по об'єктах РФ - останні новини

Як раніше писав УНІАН, уночі 15 липня дрони атакували мис Фіолент у Севастополі і уразили російський дивізіон ЗРК С-400/С-300 зі складу 12-го зенітного ракетного полку військової частини. Місцеві повідомляли, що чули щонайменше 8 вибухів.

Днем раніше дрони атакували телевежу та підстанцію у Курській області. Місцева влада країни-терориста одразу заявила, що нібито збили усі безпілотники, але місцеві жителі написали звернення до Путіна, де просять "додаткового захисту".

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