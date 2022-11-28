Пʼять тисяч українських захисниць знаходяться безпосередньо на передовій.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на війні з окупантами загинула 101 жінка-військовослужбовиця.

Як зазначив очільник Міноборони під час шостого жіночого форуму, ще 50 захисниць вважаються зниклими безвісті, а 100 отримали пораненні.

За словами Резнікова, за час повномасштабної війни 350 жінок відзначені державними нагородами. Дві військовослужбовиці отримали звання Героїв України посмертно. Це Інна Дереусова та Катерина Ступицька.

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Міністр додав, що в лавах Збройних сил наразі служать 59 786 жінок. Водночас 18 тисяч жінок є цивільними працівницями у ЗСУ. 41 тисяча жінок обіймають саме військові посади і 5 тисяч знаходяться безпосередньо на передовій.

Жінки на війні в Україні

На війні з Росією служать тисячі жінок. 14 вересня 2022 року стало відомо, що на фронті загинула військовослужбовиця Ольга Сімонова "Сімба". Росіянка за походженням, яка воювала за свободу в Україні, була родом із Челябінська. Дівчині було 34 роки.

На жаль, деякі військовослужбовиці потрапили до російського полону.

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у квітні розповіла, як поводяться з військовослужбовицями-українками в російському полоні. За її словами, українок голять наголо та принижують їхню гідність.

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