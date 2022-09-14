Ще в 2014 році Ольга Сімонова зреклася громадянства Російської Федерації.

На фронті загинула військовослужбовиця Ольга Сімонова "Сімба". Росіянка за походженням, яка воювала за свободу в Україні. Вона родом із Челябінська. Дівчині було 34 роки.

Як йдеться у сюжеті ТСН, у 2014 році Оля Сімонова зреклася російського громадянства та переїхала в Київ.

Спочатку була парамедиком у добровольчому підрозділі. А в 2017 році Оля стала першим контрактником Збройних Сил – іноземкою, яка отримала паспорт громадянки України під час служби в армії. Згодом Оля Сімонова дослужилась до звання сержанта та була командиром БМП у 24-й механізованій бригаді імені Короля Данила.

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Від лютого вона боронила найгарячіші точки Луганщини, а згодом її підрозділ перекинули на південь. Та навіть у найпекельніші дні боїв вона переймалася за тварин, яких любила понад усе, рятувала їх, вивозячи з Донбасу.

"А ще Оля Сімонова дуже добре вивчила нашу мову. Вона - приклад того, як справжньою українкою не народжуються, а стають", - кажуть журналісти.

За даними "Новинарні", військова підірвалася на вибуховому пристрої, виконуючи бойове завдання в районі міста Соледар на Донеччині.

Як повідомляв Генштаб ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення Збройні сили України ліквідували 53 650 російських окупантів. За минулу добу статистика збільшилася на 350 противників. Разом з цим ЗСУ підірвали понад 60 одиниць техніки.

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