Зараз у російському полоні перебувають близько півтисячі українок.

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, як поводяться з військовослужбовицями-українками в російському полоні.

Так, стало відомо вже про третій обмін полоненими з Росією, який забезпечив звільнення 26 українців, у тому числі 10 жінок. Про це Верещук повідомила в інтерв'ю Reuters.

За її словами, з приблизно 1700 солдатів і цивільних осіб, які нині утримуються Росією і проросійськими сепаратистами, її найбільше турбують 500 жінок і поводження з ними.

"Змушують стояти, не дають сісти. Голять наголо, змушують кожен день роздягатися для огляду. Принижують людську гідність", - повідомляє Верещук.

"Вони хочуть, щоб ми злякалися. Вони хочуть, щоб ми плакали і були жертвами. Але ми не такі. Наші дівчата і жінки... просять нас продовжувати боротися за нашу перемогу", - підкреслила вона.

Нагадаємо, Денисова розповіла, у скільки Україні обходиться добове утримання одного бранця.

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