Майже всі російські цілі були цивільними: приміські території та населені пункти, будинки, транспортна та енергетична інфраструктура.

За дев'ять місяців Росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей були цивільними, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Зокрема, понад 12,3 тис. ударів припали на приміські території та населені пункти, 1,9 тис. - на будинки, понад 500 - на військові об'єкти, понад 250 - на транспортну інфраструктуру, а близько 220 - на енергетичну.

Резніков наголосив, що Україна воює проти терористичної держави.

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"Україна переможе і притягне військових злочинців до відповідальності", - підкреслив міністр.

Ракетні удари РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти випустили по Україні понад 4 тис. різних ракет. У це число не входять ракети С-300, РСЗВ, а також авіаційні ракети різних типів.

За останні два місяці Росія здійснила сім масованих ракетних атак по Україні, зосередивши зусилля на енергетичній інфраструктурі.

Останній з таких ракетних ударів відбувся 23 листопада. У цей день по Україні Росія випустила близько 70 крилатих ракет, 51 із них знищено. У цей день російські ракети уразили енергетичну систему країни, спричинивши блекаут. Лише на кінець минулого тижня енергетики змогли стабілізувати роботу української енергосистеми, однак дефіцит потужності залишався на рівні 20%.

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