Тривалість війни в Україні безпосередньо пов'язана з підтримкою західних партнерів.

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Україна здатна протистояти військовій агресії Росії протягом 2-3-5 років, якщо країна перейде до тотальної оборони. При цьому питання щодо тривалості військових дій тісно пов'язане з рівнем підтримки від західних партнерів і внутрішніми ресурсами країни. Про це розповів ветеран АТО, представник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю виданню "Українська правда".

Співрозмовник зазначає, що поточна економічна ситуація та мобілізація суспільства відіграють ключову роль у здатності країни підтримувати оборону.

"Західний світ різний - є країни, які дуже багато нас підтримують. А є країни, які недостатньо, а можуть більше", - розповів Чмут.

Представник фонду "Повернись живим" також поділився інформацією про поточний стан збору коштів фондом, описавши ситуацію як несприятливу. За його словами, це пов'язано з економічними складнощами і з відтоком працездатного населення.

У розмові також було порушено теми потенційних переговорів для закінчення конфлікту і можливості "заморозки" війни. Співрозмовник висловив думку, що переговори слід розпочинати із сильних позицій, однак поточна динаміка на фронті та посилення позицій противника роблять це завдання особливо складним.

"У переговори слід заходити з сильної позиції. Вона у нас була раніше", - додав Чмут.

Також Чмут висловив думку, що війна в Україні може закінчитися без переговорів у тому разі, якщо українські військові вб'ють 150 мільйонів росіян.

У контексті заяв генсека НАТО про можливі поступки з боку України Російській Федерації, ветеран АТО визнав, що багато країн віддали б перевагу досягненню мирної угоди, навіть за рахунок втрати територій Україною.

Війна України проти Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що українські військові за минулу добу ліквідували майже тисячу росіян. Було знищено 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 2 крилаті ракети, і 50 одиниць автомобільної техніки.

Крім того, за даними ISW, мобілізація в Україні підтримає боєздатність Збройних сил України, втім, не є ключовим фактором у нарощуванні бойової потужності армії. Зокрема, допомога Заходу залишається вирішальним фактором для спроможності Збройних Сил України відновлювати та посилювати свій бойовий потенціал.

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