Експерти звернули увагу на зміни, які посилюють покарання за ухилення від мобілізації.

Ухвалення парламентом закону про посилення відповідальності за ухиляння від мобілізації, підтримає здатність Збройних сил України поновлювати існуючі бригади. Однак ключовим фактором у нарощуванні бойової міці армії, залишаються матеріальні засоби країн Заходу.

Як повідомляє Інституту вивчення війни, вчора, 10 квітня ВР розглянула й ухвалила положення проекту закону про мобілізацію в рамках зусиль, які мають підвищити стійкість мобілізації у довгостроковій перспективі. Аналітики звернули увагу на зміни до Кримінального кодексу, що посилюють покарання за ухилення від мобілізації та положення Закону, що дозволяють мобілізовувати засуджених.

"Зусилля України зі створення більш стійкого мобілізаційного апарату, підтримають здатність Збройних сил поновлювати та реконструювати існуючі та створювати нові підрозділи. Однак, за оцінками ISW, надані Заходом матеріальні засоби, залишаються найважливішим вирішальним фактором для здатності української армії відновлювати і нарощувати свою бойову міць", - зазначають у звіті експерти ISW.

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Законопроект про мобілізацію - останні новини

9 квітня Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд законопроекту про мобілізацію. Він погодився врахувати пропозицію Головнокомандуючого ЗСУ Олександра Сирського про виключення демобілізації із законопроекту. Кабмін має внести на розгляд парламенту окремий законопроект із цими положеннями.

Радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва зазначила, що Україна має ухвалити політику призову жінок на військову службу за ізраїльським зразком. Також країна повинна готуватися до того, що в найближчі роки доведеться мобілізувати і жінок.

Частка жінок-військовослужбовців в Україні менша, ніж у більшості країн НАТО, і становить 7,3%. У регулярних збройних силах США протягом останніх років частка жінок постійно перевищує 17%, а у Великій Британії – понад 11%.

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