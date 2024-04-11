За добу наші військові відправили до пекла 810 окупантів.

Українські військові продовжили нищити російських окупантів на фронті. Так, за добу ліквідовано ще 810 російських окупантів.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника станом на 11 квітня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 450890 (+810) осіб;

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танків ‒ 7137 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 13679 (+12);

артилерійських систем / РСЗВ – 11452 (+48) / 1040 (+0);

засоби ППО ‒ 754 (+1);

літаків / гелікоптерів – 347 (+0) / 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9104 (+34);

крилаті ракети ‒ 2069 (+2);

кораблі /катери ‒ 26 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 15298 (+50);

спеціальна техніка ‒ 1882 (+6).

Війна в Україні: новини

Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Зокрема, на Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. А на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 9 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

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