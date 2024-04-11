Українські військові продовжили нищити російських окупантів на фронті. Так, за добу ліквідовано ще 810 російських окупантів.
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника станом на 11 квітня орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 450890 (+810) осіб;
танків ‒ 7137 (+5) одиниць;
бойових броньованих машин ‒ 13679 (+12);
артилерійських систем / РСЗВ – 11452 (+48) / 1040 (+0);
засоби ППО ‒ 754 (+1);
літаків / гелікоптерів – 347 (+0) / 325 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9104 (+34);
крилаті ракети ‒ 2069 (+2);
кораблі /катери ‒ 26 (+0);
підводні човни - 1 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн – 15298 (+50);
спеціальна техніка ‒ 1882 (+6).
Війна в Україні: новини
Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Зокрема, на Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. А на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 9 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.