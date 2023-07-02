Захисник зазначив, що снайпери працюють з піхотою.

Український військовий снайпер розповів про свою роботу під час війни з російськими окупантами. Боєць зазначив, що романтика закінчується, коли він виходить на позицію.

Захисник зазначив, що нічого спільного з тим, що українці бачать у фільмах, в роботі снайпера немає.

"Коли Ді Капріо або якась цікава фігура з гвинтівкою десь лежить, то це дуже сексуально. Насправді це трохи гірше - ти в бруді, постійно втомлений, сконцентрований. У цей період виглядаєш не дуже для камери. Романтика закінчується після виходу на позицію. Після повернення з'являється посмішка і починаєш цвісти і пахнути, бути в центрі уваги", - розповів командир взводу "Привиди" Олександр в ефірі телемарафону.

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При цьому він вказав, що зараз йде війна артилерії, але коли йде піхота – працюють снайпери.

Робота снайперів на фронті - останні новини

На Бахмутському напрямку вже не перший місяць йдуть запеклі бої. Українські захисники відтісняють ворога. Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що у Бахмуті бійці Сил оборони тиснуть на фланги противника.

У боротьбі з російськими загарбниками не останню роль відіграють українські снайпери. Так, снайпер з групи "Привид Бахмута" окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького з великої відстані ліквідував спостерігача-координатора російських загарбників.

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