У Маріуполі вороги організували ремонт своєї військової техніки, яку навмисно вивели з ладу, зазначили у Генштабі.

Російські окупанти навмисно виводять з ладу свою техніку, щоб не воювати на території України.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18:00 суботи, 11 лютого. "У місті Маріуполь Донецької області російські загарбники організували ремонт своєї військової техніки, яка навмисно була виведена з ладу російськими військовослужбовцями, щоб не брати участі у бойових діях", - розповіли у Генштабі.

Зазначається, що основною причиною несправності військової техніки є навмисне виведення з ладу двигунів.

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Ситуація на фронті в Україні - що треба знати

11 лютого стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про бої в Україні голові Об’єднаного комітету начальників штабів США генералу Марку Міллі.

За словами Залужного, українські воїни продовжують утримувати під контролем Бахмут, запеклі бої тривають біля Марʼїнки та Вугледара, і наші захисники відновили раніше втрачені позиції.

Варто зазначити, що загарбники на Донбасі зазнають величезних втрат. Загальні втрати РФ в Україні вже становлять близько 136 тис. 880 супротивників.

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