Головнокомандувач Збройних сил висловив голові Об’єднаного комітету начальників штабів США Марку Міллі занепокоєння у звʼязку з використанням Росією морських надводних дронів.

Збройні Сили України продовжують утримувати під контролем Бахмут, запеклі бої тривають в районі Вугледара і Марʼїнки, є і відновлені раніше втрачені позиції, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, тут противник здійснює щодня до 50 атак. Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Марʼїнки. Ми надійно тримаємо оборону. На деяких ділянках фронту нам вдалося відновити раніше втрачені позиції і закріпитися там. Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста", - повідомив Залужний.

Він наголосив, що запорука успіху на полі бою - ефективне вогневе ураження, що потребує відповідної кількості озброєння та боєприпасів.

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Залужний розповів Міллі про наслідки останньої масованої ракетної атаки ворога, підкреслив значення засобів протиповітряної оборони.

Головнокомандувач висловив занепокоєння у звʼязку з використанням Росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі.

Війна новини - Росія пішла в наступ

Напередодні Інститут вивчення війни констатував початок нового наступу Росії на Луганську область. Це узгоджується з даними розвідки, яка відзначала, що Путін наказав захопити Донбас до березня.

За словами експерта Владислава Селезньова, наразі наступ йде на п'яти напрямках українського фронту. Це напрямок на Куп'янськ, Лиман, бої в районі Бахмута, Авдіївки та на Вугледарському напрямку.

Останніми тижнями політики та експерти активно обговорювали цілі майбутніх операцій росіян. У Міноборони, наприклад, не виключали, що Кремль спробує здійснити великий наступ до 24 лютого - до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Водночас у ЦРУ констатували, що критичний період у російсько-українській війні триватиме не менш як шість місяців. Захід, своєю чергою, зосередився протягом цього часу передати Україні потужніше озброєння, в тому числі танки і далекобійні снаряди. Київ також сподівається отримати від країн Європи Сучасні винищувачі для проведення контрнаступу.

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