Загалом з 24 лютого підрозділи Сил оборони ліквідували близько 136 тис. 880 російських загарбників.

Минулої доби українські військові ліквідували понад 1,1 тис. російських окупантів.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого 2022 року по 11 лютого 2023 року орієнтовно становлять:

особового складу близько 136 тис. 880 осіб, 1 тис. 140 з яких знищено минулої доби;

також ворог втратив 3 тис. 267 танків (9 за добу), 6 тис. 474 бойових броньованих машин (3 за добу), 2 тис. 279 артилерійських систем (19 за добу), 463 реактивних систем залпового вогню;

234 засоби протиповітряної оборони (1 за добу), 295 літаків, 286 гелікоптерів, 1 тис. 997 безпілотників оперативно-тактичного рівня (27 за добу), 857 крилатих ракет (61 за добу);

18 кораблів/катерів, 5 тис. 134 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (8 за добу) та 214 одиниць спецтехніки (3 за добу).

Війна в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, зона Бахмуту продовжує бути пекельною точкою на лінії фронту. За минулу добу поблизу цього населеного пункту було зафіксовано 54 боєзіткнення. Така кількість є рекордною за один день.

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За даними Генштабу, попри значні втрати російські окупаційні війська продовжують наступати на п'ятьох напрямках в Україні. Йдеться про Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський напрямки.

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

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