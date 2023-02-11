Минулої доби українські військові ліквідували понад 1,1 тис. російських окупантів.
Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого 2022 року по 11 лютого 2023 року орієнтовно становлять:
- особового складу близько 136 тис. 880 осіб, 1 тис. 140 з яких знищено минулої доби;
- також ворог втратив 3 тис. 267 танків (9 за добу), 6 тис. 474 бойових броньованих машин (3 за добу), 2 тис. 279 артилерійських систем (19 за добу), 463 реактивних систем залпового вогню;
- 234 засоби протиповітряної оборони (1 за добу), 295 літаків, 286 гелікоптерів, 1 тис. 997 безпілотників оперативно-тактичного рівня (27 за добу), 857 крилатих ракет (61 за добу);
- 18 кораблів/катерів, 5 тис. 134 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (8 за добу) та 214 одиниць спецтехніки (3 за добу).
Війна в Україні: останні новини
Як повідомляв УНІАН, зона Бахмуту продовжує бути пекельною точкою на лінії фронту. За минулу добу поблизу цього населеного пункту було зафіксовано 54 боєзіткнення. Така кількість є рекордною за один день.
За даними Генштабу, попри значні втрати російські окупаційні війська продовжують наступати на п'ятьох напрямках в Україні. Йдеться про Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський напрямки.
Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.