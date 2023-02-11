ЗСУ успішно знищують російських окупантів / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Минулої доби українські військові ліквідували понад 1,1 тис. російських окупантів.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого 2022 року по 11 лютого 2023 року орієнтовно становлять:

  • особового складу близько 136 тис. 880 осіб, 1 тис. 140 з яких знищено минулої доби;
  • також ворог втратив 3 тис. 267 танків (9 за добу), 6 тис. 474 бойових броньованих машин (3 за добу), 2 тис. 279 артилерійських систем (19 за добу), 463 реактивних систем залпового вогню;
  • 234 засоби протиповітряної оборони (1 за добу), 295 літаків, 286 гелікоптерів, 1 тис. 997 безпілотників оперативно-тактичного рівня (27 за добу), 857 крилатих ракет (61 за добу);
  • 18 кораблів/катерів, 5 тис. 134 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (8 за добу) та 214 одиниць спецтехніки (3 за добу).
Втрати РФ станом на 11 лютого / інфографіка Генштабу

Війна в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, зона Бахмуту продовжує бути пекельною точкою на лінії фронту. За минулу добу поблизу цього населеного пункту було зафіксовано 54 боєзіткнення. Така кількість є рекордною за один день.

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За даними Генштабу, попри значні втрати російські окупаційні війська продовжують наступати на п'ятьох напрямках в Україні. Йдеться про Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський напрямки.

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

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