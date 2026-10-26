США планують провести тристоронні переговори щодо війни в Україні, - Bloomberg

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що адміністрація США робить усе можливе, щоб покласти край цьому конфлікту.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що протягом вихідних він спілкувався з президентом Дональдом Трампом та держсекретарем Марко Рубіо, які повідомили йому, що США планують провести тристоронні переговори, повідомляє Bloomberg.

"Вони працюють над тим, щоб покласти край російській війні проти України. США хочуть провести тристоронні переговори. Вони вже на порозі цього", - розповів Джонсон в інтерв’ю Fox News.

Він додав, що адміністрація США робить усе можливе, щоб покласти край цьому конфлікту.

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При цьому, Джонсон зазначив, що очільнику Кремля довіряти не слід:

"Президенту Росії Володимиру Путіну не можна довіряти, і ми маємо ставитися до нього відповідно".

Санкції США проти РФ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що державний секретар США Марко Рубіо назвав "мудрим" рішення президента США Дональда Трампа зняти частину санкцій з Росії, дозволивши їй відновити експорт дизельного пального. За словами Рубіо, Трамп намагається бути посередником між Україною та Росією, тому що хоче збільшити поставки енергоносіїв на світовий ринок і тим самим знизити ціни. Держсекретар додав, що США усвідомлюють вплив, який ця війна справляє на світову економіку.

Також ми писали, що українські та американські чиновники розповіли Kyiv Independent, що Трамп розглядає можливість подальшого пом’якшення санкцій щодо Росії після угоди щодо дизельного пального. За даними, він готується піти на поступки щодо експорту російських добрив. Адміністрація Трампа пропонує Росії економічні вигоди в надії переконати Москву припинити війну проти України. Як зазначає видання, сама галузь безпосередньо не підпадає під санкції США – Вашингтон не вводив прямих санкцій щодо російських добрив і не забороняв їх імпорт.

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