Принаймні до тих пір, доки Конгрес не зголоситься виділити нове фінансування.

У Білому домі підтвердили раніше розповсюджену в ЗМІ інформацію з Пентагону, що наступний пакет військової допомоги Україні буде останнім. Принаймні доти, доки Конгрес США не схвалить нову програму допомоги, яку республіканці блокують від початку осені, повідомляє CNN.

Спілкуючись із журналістами, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі визнав, що Україна "все ще потребує нашої допомоги". Він підтвердив справжність листа до Конгресу від контролера Міністерства оборони Майка МакКорда, який повідомив про повне вичерпання фінансування для України – залишився один пакет.

"Ми все ще плануємо ще один пакет допомоги Україні пізніше цього місяця. Однак, коли це буде зроблено, (...) ми більше не матимемо повноважень щодо поповнення, і нам потрібно буде, щоб Конгрес діяв без зволікань, як і раніше", — сказав він журналістам.

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Америка припиняє військову підтримку України

Як писав УНІАН, республіканці в Конгресі США заблокували законопроект про зовнішню допомогу союзникам на загальну суму близько 110 мільярдів доларів, з яких 61 мільярд мала б отримати Україна в якості озброєння.

Американські законодавці вже висловлюють переконання, що ухвалення цього пакету не відбудеться до кінця поточного року.

На цьому тлі сьогодні ЗМІ із посиланням на урядовий лист до Конгресу повідомили, що США нададуть Україні ще один пакет військової допомоги 30 грудня. І на цьому раніше передбачене фінансування скінчиться.

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