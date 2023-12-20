Україна посилює польові фортифікаційні укріплення вздовж лінії фронту.

Сили оборони України переходять до більш оборонної позиції вздовж майже усієї лінії фронту, але значний прорив російських окупаційних військ малоймовірний.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. Як відзначає розвідка, в останні тижні Україна зосередила зусилля на посиленні польових фортифікаційних укріплень, оскільки ЗСУ розгортаються до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту.

Зокрема, це відбувається з кінця листопада після закликів президента України Володимира Зеленського щодо швидшого укріплення захисту у ключових секторах.

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За даними розвідки, в одній частині проекту станом на середину грудня Україна працює над посиленням оборони вздовж кордону з Білоруссю за допомогою "зубів дракона", колючого дроту і протитанкових ровів.

При цьому, РФ продовжує локальні наступальні операції у кількох районах, але під час окремих індивідуальних атак чисельність складу сил росіян рідко перевищує розмір взводу.

"Великий російський прорив є малоймовірним, і загалом, фронт характеризується застоєм", - відзначає розвідка.

Війна в Україні: новини

12 грудня міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідали позиції воїнів на Східному напрямку. Умєров зазначив, що окрім фронтового забезпечення та ключових потреб війська, під час поїздки обговорили питання підготовки рекрутів та посилення фортифікацій уздовж всієї лінії зіткнення.

Нещодавно видання The Wall Street Journal повідомило, що на тлі невдалого літнього контрнаступу та проблем із поставками західної зброї Україна змушена перейти до оборони, аби зупинити подальше просування російського агресора. Якщо все складеться добре, Україна зможе знову наступати лише навесні 2025 року.

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