Генсек НАТО розкрив деталі щодо дозволу бити по території Росії.

Право України на самооборону включає й право на нанесення ударів по цілях на території РФ, і це саме те, що Україна повинна мати змогу робити.

На цьому наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає 24 канал. Він зауважив, що це право має бути реалізоване в районі Харкова в першу чергу, оскільки там лінія фронту і кордон майже збігаються.

Він зазначив, що РФ напала на Україну, грубо порушивши цим міжнародне право, тому самооборона України є легітимною.

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Столтенберг схвально відгукнувся про те, що союзники по НАТО послабили обмеження та дозволили ЗСУ використовувати проти РФ зброю західних партнерів України. Він зауважив, що таким чином у НАТО "дали зрозуміти, що Україна має право на самооборону".

"Не буду вдаватися в подробиці, як саме Україна має проводити операції з самооборони. Але вони мають відповідати міжнародному праву і виконуватися відповідально", – сказав генсек НАТО.

Удари зброєю Заходу по території РФ

Німеччина дозволила Україні бити по цілях на території РФ своєю зброєю. Рішення є результатом нещодавнього посилення російських атак у прикордонній зоні Харківської області. Для ударів по російській армії на території РФ розглядаються дві німецькі системи озброєнь - самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000 та броньована ракетна система залпового вогню Mars II.

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