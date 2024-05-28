Зокрема, якщо Україна не може зайти туди, звідки їде російський наступ, то має якось відповідати, бо у майбутньому можлива атака на Київ буде відбуватися з російської території.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель пояснив, чому важливо надати Україні дозвіл на завдання ударів західною зброєю по території Російської Федерації.

Дипломат повідомив, що постає питання, чи дозволяти Україні застосовувати західне озброєння для завдання ударів по російській території. Боррель зазначив, що з такою пропозицією виступив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.

"Деякі країни-члени розпочали ухвалювати рішення щодо цього. Вони можуть це обговорювати зараз. Це ще одна важлива тема для обговорення сьогодні", - сказав Боррель.

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При цьому у нього уточнили, чи це важливо, щоб дозволити Україні бити по території РФ західною зброєю. За словами Борреля, відповідно до законів війни, немає жодного протиріччя тому, аби можна було воювати проти того, хто воює проти вас.

"Я впевнений, що дехто порушуватиме питання про ризик ескалації, але потрібно врівноважити ризик ескалації та необхідність захисту українців. Тому що, звичайно, якщо ви не можете піти туди, звідки приходять напади - ви знаходитесь в абсолютно асиметричній ситуації, і дедалі більше це стає вирішальним, тому що атаки на Київ відбуватимуться з російської території", - наголосив Боррель.

Заборона на застосування західною зброї по РФ

Як повідомляв УНІАН, 24 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-партнери України повинні скасувати заборону на застосування їхньої зброї для ударів по об’єктах на території РФ. Також Столтенберг дорікнув європейцям через зрив поставок вже обіцяних боєприпасів.

27 травня Парламентська асамблея НАТО закликала уряди країн-членів НАТО дати дозвіл Україні бити по легітимних мілітарних цілях на території РФ західною зброєю.

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