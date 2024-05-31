Рішення є результатом нещодавнього посилення російських атак у прикордонній зоні Харківської області.

Німеччина також дозволила Україні атакувати цілі на території Росії німецькою зброєю.

Як пише Der Spiegel, Федеральний уряд також дозволив Україні обстрілювати територію Росії військовою технікою, поставленою з Німеччини. Рішення є результатом нещодавнього посилення російських атак у прикордонній зоні Харківської області.

"Німеччина погодилася з Україною, що зброя, яку ми постачаємо, буде використовуватися відповідно до міжнародного права. Разом ми переконані, що Україна має право за міжнародним правом захищатися від цих атак", - заявив речник уряду Штеффен Хебештрайт. Відео дня

Водночас німецька опозиція налаштована критично щодо цього рішення.

"Я закликаю канцлера Шольца чітко відхилити вимогу використання західної зброї на території Росії", - сказала лідер лівої партії Жанін Вісслер перед оголошенням рішення.

Вимоги дозволити це вона назвала "безвідповідальними та дуже небезпечними". Кожна західна ракета, яка влучає в Росію, збільшує ризик непрорахованої ескалації цієї війни. Засновниця партії Сара Вагенкнехт сформулювала подібне застереження.

"Протягом двох років ми переходимо одну червону лінію за іншою і все більше й більше стаємо партією війни", - сказала політикиня.

Удари зброєю Заходу по території РФ

Як повідомляв УНІАН, США дозволяють українській армії використовувати американські засоби ППО для знищення цілей над територією Росії, якщо вони загрожують Україні.

Як пише The Washington Post з посиланням на чиновника Білого дому, Україна "не має жодних обмежень" на використання засобів ППО, наданих США, щоб збивати російські ракети або винищувачі над територією Росії, "якщо вони становлять загрозу для України".

Вчора низка ЗМІ повідомила, що адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл наносити удари по території Росії з використанням наданої США зброї. Наразі дозволено удари біля кордонів Харківської області. Сьогодні про це написали ще кілька авторитетних ЗМІ з посиланням на джерела.

В Офісі президента підтвердили, що Україна отримала дозвіл США на використання американської зброї для ударів по території Росії.

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