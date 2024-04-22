Українці відчувають нестачу в артилерійських снарядах у співвідношенні 1 до 5.

Українські союзники не запізнилися з допомогою Україні, але її затримка все ж відбилася на полі бою.

"Ще не пізно, але, звичайно, затримка призвела до реальних наслідків: українці відчувають нестачу в артилерійських снарядах у співвідношенні 1 до 5 і навіть 1 до 10 залежно від ділянки лінії фронту", – заявив в ефірі американського телеканалу MSNBC генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, Захід бачить, що через нестачу систем протиповітряної оборони Україна стала збивати менше ракет, якими РФ атакує українські міста.

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Нещодавно генсек зазначав, що члени Альянсу домовились надати Україні більше систем ППО. Ініціатором пошуку та відправки засобів протиповітряної оборони є Німеччина. У Берліні порадували, що у цьому питання є прогрес.

Війна в Україні - допомога від союзників

Politico писав, що Україна та Німеччина запустять кілька оборонних проектів. Оборонний концерн Rheinmetall, який і до цього постачав багато зброї Україні, вже анонсував свої наміри розвивати оборонну промисловість України — заводи з обслуговування легкої бронетехніки та виробництва артилерійських боєприпасів.

За оцінкою ISW, Збройні сили України зможуть призупинити наступ окупаційної армії за умови швидкого надходження допомоги США.

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