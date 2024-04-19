Україна та Німеччина планують запустити кілька спільних проектів у сфері військового виробництва. Зараз у Києві з цією метою перебуває делегація на чолі з міністром економіки ФРН Робертом Хабеком, пише Politico.
Зазначається, що оборонний концерн Rheinmetall, який і до цього постачав багато зброї Україні, вже анонсував свої наміри розвивати оборонну промисловість України — заводи з обслуговування легкої бронетехніки та виробництва артилерійських боєприпасів.
За даними Politico, окрім представників Rheinmetall, до складу делегації на чолі з Хабеком в Україну приїхали представники компанії Diehl, яка задіяна у виробництві системи протиповітряної оборони IRIS-T, а також FAE-Group і Quantum Systems, які надають машини для розмінування та розвідувальні дрони.
"Очікується, що протягом наступних кількох днів Хабек і київський уряд запустять кілька проектів німецько-українського промислового співробітництва — деякі з них під посиленою безпекою", - пише видання.
Також до складу делегації входять дві енергетичні компанії, яким доручено забезпечити в Україні децентралізоване виробництво електроенергії за допомогою відновлюваних джерел енергії.
Неназваний німецький чиновник, який розкрив деталі цього візиту, зазначив, що Роберт Хабек висловлював розчарування повільними темпами західної допомоги Україні і це спонукало його взяти справу у свої руки.
Зброя для ЗСУ: останні новини
Як писав УНІАН, головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та міністру оборони Рустему Умєрову представили новітні зразки української військової техніки. Серед них модернізована бойова машина піхота БМП-1ТС з українським модулем "Спис-Синтез". Також було представлено бронемашину Oncilla та іншу техніку. Найбільш цікавим зразком стала шестиколісна бронемашина, яку раніше ніде не бачили, її назва не афішується.
Також ми розповідали, що однією з головних потреб української армії є системи ППО. За словами екс-заступника голови Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, щоб стратегічно змінити ситуацію із захистом неба, Україні потрібно щонайменше 25 батарей Patriot із запасом зенітних ракет до них.