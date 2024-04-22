Окупанти, ймовірно, активізують поточні наступальні операції, ракетні удари та атаки БПЛА.

Збройні сили України зможуть призупинити наступ окупаційної армії за умови швидкого надходження допомоги США.

Як повідомляють експерти Інституту вивчення війни (ISW), днями голова комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер анонсував, що зброя, серед якої ATACMS, може бути доставлена в Україну до кінця наступного тижня. Це станеться за умови, що Сенат ухвалить законопроєкт про додаткові асигнування 23 квітня, а президент США Джо Байден підпише його до 24 квітня.

Президент Володимир Зеленський заявив 21 квітня, що швидка доставка озброєння допоможе Силам оборони стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу

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"ISW продовжує оцінювати, що українські війська можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні, очікуючи на безпекову допомогу США, яка дозволить Україні стабілізувати фронт, але вони, ймовірно, зможуть притупити поточний російський наступ, якщо припустити, що американська допомога надійде швидко", - йдеться у звіті аналітиків.

За їхньою оцінкою, окупанти, ймовірно, активізують поточні наступальні операції, ракетні удари та атаки БПЛА у найближчі тижні, щоб використати "вікно", яке виникло через обмеження матеріальних засобів для ЗСУ.

Війна в Україні - допомога США

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Палата представників Конгресу США підтримала проект закону, в якому передбачено десятки мільярдів доларів на допомогу Україні у сфері безпеки. Документ ще має ухвалити Сенат, потім його дадуть на Байдену.

Росія може спробувати завдавати більше ударів на лінії фронту перед надходженням допомоги, як про це говорять аналітики Інституту вивчення війни, але тепер військові бачать перспективу її отримання та мають надію якнайшвидше використати її на передовій

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