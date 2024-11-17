План покликаний переконати суспільство, що Україна зможе боротися навіть за умови припинення допомоги з боку США.

Після представлення "плану перемоги" для союзників президент України Володимир Зеленський представить наступного тижня "план стійкості" країни, призначений для народу України. Як пише The Times, план, який складається з 10 пунктів, покликаний підняти моральний дух, підірваний перемогою Дональда Трампа на виборах, а також запевнити громадян, що Україна зможе боротися навіть за умови припинення допомоги з боку США.

"Це не план перемоги, презентований зовнішньому партнеру, а план, презентований нашому суспільству - йдеться про мобілізацію нашої економіки та суспільних настроїв", - пояснив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Як пише Times, план підвищення стійкості до зовнішніх впливів розповість про те, як Україна визначатиме пріоритети інвестицій у промисловість і як функціонуватиме енергетичний сектор в умовах зими на фоні російських атак по енергоінфраструктурі.

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"З огляду на психоемоційний стан країни ми повинні чітко показати, як ми будемо розставляти пріоритети в інвестиціях у промисловість, як буде функціонувати енергетичний сектор, як ми будемо повідомляти про мобілізацію армії, зміцнювати фізичну оборону - усі найболючіші питання, пов'язані зі стійкістю країни", - зауважив Подоляк.

Зокрема, уряд хоче збільшити виробництво зброї, щоб у довгостроковій перспективі знизити залежність від західних озброєнь. Він також планує встановити динамічну протиракетну оборону та обладнати безпечні сховища для кожного населеного пункту.

"Ще один аспект плану буде пов'язаний з культурною спадщиною: Київ намагається звернутися до численної діаспори біженців в Україні в надії, що багато хто з них повернеться", - пише Times.

Крім того, особлива увага приділяється природним ресурсам, які пропонується відкрити для американських компаній. В експертній статті до плану йдеться про небезпеки, пов'язані з нездатністю зберегти природні ресурси України для експорту на Захід, і підкреслюється стратегічна важливість її літієвих родовищ для розвитку американських технологій.

Водночас, як і у випадку з планом перемоги, оприлюднений план стійкості, найімовірніше, буде не більше ніж коротким набором із десяти пунктів, але кожен із них матиме набагато більше прихованих деталей, ідеться в статті.

Плани Зеленського - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у жовтні президент Зеленський представив План перемоги главам держав і урядів усіх країн-членів Європейського Союзу.

Крім того, видання Financial Times зазначало, що Україна готує "план перемоги" для адміністрації Дональда Трампа, пропонуючи потенційні бізнес-угоди, доступ до ресурсів і розміщення військ, щоб вплинути на обраного президента Сполучених Штатів Америки, відомого прагматичним підходом до угод.

14 листопада президент Зеленський оголосив, що незабаром буде презентовано внутрішній План стійкості, який складатиметься з 10-ти пунктів - "того, що потрібно, щоб Україна вистояла".

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