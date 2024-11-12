Україна готує 'план перемоги' для Трампа', він 'зацікавився', - FT

Київ вирішив, що це чудова нагода просувати свою позицію до того, як Трамп почне просувати свою щодо завершення війни.

Україна готує "план перемоги" для адміністрації Дональда Трампа, пропонуючи потенційні бізнес-угоди, доступ до ресурсів та розміщення військ, щоб вплинути на обраного президента США, відомого прагматичним підходом до угод, пише Financial Times.

За словами українських і європейських чиновників, союзники України в Європі та США, включно з високопосадовими республіканцями, радили, як краще представити пропозиції, що стимулюють співпрацю з Києвом, замість зупинки життєво важливої допомоги країні. Пропозиції пов’язані з побоюваннями, що Дональд Трамп може швидко укласти мирну угоду з Росією, яка фактично позбавить Україну підтримки Заходу.

"План перемоги" для Трампа

У "плані перемоги" Володимира Зеленського, складеному для Трампа, були викладені дві ключові ідеї, які представили Трампу на зустрічі в Нью-Йорку у вересні. Одна з них - пропозиція замінити частину американських військ в Європі українськими силами після закінчення війни.

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Друга ідея, розроблена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, близьким до Трампа, передбачає поділ критично важливих природних ресурсів України з західними партнерами.

За словами особи, обізнаної із зустріччю, Трамп був "зацікавлений" у цих пунктах.

Крім того, українські бізнес-лідери обговорюють з урядом можливість надати Трампу повноваження "перевірки інвестицій", що дозволить йому контролювати, хто може інвестувати в Україні. Одна з ідей, описана як "ABC - хто завгодно, крім Китаю", може бути привабливою для Трампа, оскільки дозволить замінити китайських постачальників в Україні американськими.

"Просувати свою ідею на випередження"

Зеленський зазначив, що мав "чудову" першу телефонну розмову з Трампом після його переобрання, але Київ побоюється, що військова підтримка США може припинитися, коли республіканець обійме посаду.

Європейські чиновники занепокоєні, що переговори під керівництвом Трампа можуть виключити їх і вплинути на майбутню безпеку Європи. Західні союзники утримуються від активної підтримки "плану перемоги", зокрема щодо пропозицій прийняти Україну в НАТО та надати більш сучасне озброєння. Особа, яка бере участь у плануванні сказала:

"Україна почала формулювати ці пропозиції влітку, щоб просувати свою позицію до того, як Трамп встигне просувати свою".

Україна сподівається, що Трамп погодиться з пропозиціями, спеціально розробленими для нього, враховуючи розчарування адміністрацією Байдена щодо військової підтримки.

Олександр Мережко, голова комітету у закордонних справах Верховної Ради, назвав такий підхід "мудрим кроком, щоб показати, що Україна не є тягарем для Заходу".

"Трамп хоче бути переможцем, а не переможеним. Щоб стати переможцем, йому потрібно показати Путіну його місце", - додав Мережко.

Альона Гетьманчук, директор київського аналітичного центру New Europe Center, зазначила, що Зеленський має продемонструвати готовність до переговорів, однак він обмежений інтересами країни та "очікуваннями українського суспільства".

"Зеленський міг би дати Трампу шанс стати найкращим миротворцем", - сказала вона.

Київ розглядає можливість зміни свого посла у Вашингтоні, щоб заспокоїти команду Трампа. Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон виступив із закликом замінити Оксану Маркарову після її зустрічі з демократами під час візиту Зеленського на завод боєприпасів у вересні. Дмитру Кулебі пропонували цю посаду, але він відмовився.

Росія "відкрита до діалогу"

Тим часом Путін високо оцінив ідеї Трампа щодо можливого мирного врегулювання, зазначивши, що готовий до переговорів із обраним президентом США до його вступу на посаду.

Однак, за словами західних чиновників, Росія, ймовірно, розпочне переговори з максималістської позиції, подібної до тієї, яку займала перед війною.

Дмитро Тренін, професор Московської вищої школи економіки, вважає, що Росія "відкрита для діалогу", якщо Трамп запропонує щось, що відповідатиме інтересам Росії щодо України.

Західні офіційні особи вважають, що цього разу Росія може використовувати свою військову перевагу, щоб отримати додаткові поступки.

"Путін захоче обговорити всі питання НАТО за межами самої України", - сказав колишній чиновник Кремля, додаючи, що "все зараз працює на користь Путіна".

Кирило Дмитрієв, голова кремлівського інвестиційного фонду, який раніше вів кулуарні переговори з оточенням Трампа, висловив надію на налагодження діалогу. "Будь-який діалог краще, ніж відсутність", - сказав він.

Проте уявна близькість Трампа до Росії може спричинити внутрішні складнощі у США.

"Те, що ми отримали від Трампа під час першого терміну, було від когось, хто намагався уникнути звинувачень у тому, що він "маріонетка Росії". Тепер, якщо він знову не протистоїть цьому, це стане великою проблемою" - зазначило джерело, яке формує український план.

Перемога Трампа і війна в Україні - останні новини

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловився про допомогу Україні після інавгурації Трампа. За його словами, новий голова Білого дому не піде на поступки Москви.

Як сказав Подоляк, Трамп захоче показати силу США решті світу, включно з Росією та її союзниками.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом уже готується. За його словами, можливі майбутні контакти на рівні лідерів уже обговорювалися.

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