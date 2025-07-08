Колишній міністр пророкує Україні тривалий конфлікт, доки Путін при владі.

Війна Росії проти України закінчиться лише після того, як Володимир Путін помре, або піде у відставку. Про це заявив колишній міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю The Times.

Він наголосив, що підкорення України є "особистою одержимістю" російського диктатора, тому конфлікт триватиме в тій чи іншій формі, поки Путін залишатиметься в Кремлі. На думку Резніков, навіть якщо буде оголошено припинення вогню та створено буферні зони, Росія продовжить атакувати Україну гібридними методами, як це було до 2022 року.

"[Путін] боїться України, бо ми є загрозою для його режиму. Якщо російське населення побачить, що демократичний, ліберальний, європейський шлях кращий за тиранію, то для режиму це стає питанням виживання. Ось чому я думаю, що лише після зміни керівництва в Росії ми матимемо реальний шанс жити в нормальному, мирному співіснуванні з росіянами", – сказав він.

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На думку Резнікова, Путін прагне підкорити Україну, вдаючись до "тактики салямі": відрізає по маленькому шматочку, щоб зрештою з'їсти всю Україну.

"Вони почали з Криму — шматочок салямі. Потім Луганськ — шматочок салямі. Потім Донецьк — шматочок салямі. Сьогодні вони окупували частину Херсонської та Запорізької областей. Вони просуватимуться доти, доки ви дозволите їм просуватися, захоплюючи стільки землі, скільки зможуть", – пояснив колишній міністр.

За словами Резнікова, на початку російського вторгнення він вірив, що існує певна межа втрат, після якої Путін відмовиться від своїх цілей.

"Я думав, що якщо вони втратять 100 000 людей, вони зупиняться. Під час радянської війни в Афганістані вони вивели війська після втрат у 18 000. Але я був наївним", – зізнався він.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, військовий аналітик Данського королівського оборонного коледжу Андерс Нільсен назвав "гнітючими" темпи російського літнього наступу, якщо дивитися на них з точки зору російського Генштабу. Російська армія просувається надто повільно, як для поставлених цілей.

Тим часом президент США Дональд Трамп, схоже, остаточно розчарувався у своєму кремлівському другові. Тепер він обіцяє більше зброї України та натякає на можливі нові санкції проти Росії.

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