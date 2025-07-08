Президент США переконаний, що Україна тримається виключно завдяки американській зброї.

Через російського диктатора Володимира Путіна гине занадто багато людей, тож США таки можуть ухвалити нові санкції проти Росії. Про це заявив президент Дональд Трамп під час спілкування з журналістами.

"Ми незадоволені Путіним. Я незадоволений Путіним. Я можу сказати вам це зараз, тому що він вбиває багато людей. І багато хто з них - його солдати... його солдати та українські солдати. І зараз це вже до 7000 людей на тиждень. І я незадоволений Путіним", - сказав американський лідер.

Тоді журналіст слушно запитав, чи є у Трампа намір конвертувати своє незадоволення Путіним у якісь конкретні кроки.

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"Я не говоритиму вам. Хіба ми не хочемо зробити невеликий сюрприз?" - сказав Трамп.

Журналісти нагадали президенту США, що в Конгресі вже кілька місяців припадає пилом законопроект про "пекельні" санкції проти Росії.

"Я його розглядаю. Сенат ухвалює дуже жорсткий законопроект про санкції. Так, я його розглядаю. Це необов'язковий законопроект. Це цілком моє рішення. Вони приймають його повністю з моєї волі і припиняють його повністю з моєї волі. І я дуже уважно до цього ставлюся", - відповів Трамп.

При цьому він похвалився американською військовою допомогою Україні, передачу якої критикував раніше.

"Українці були хоробрими, але ми дали їм найкраще обладнання, яке коли-небудь виготовлялося. Ми дали їм протитанкові рушниці, які підбивають танки. Ви просто спрямовуєте їх у бік танка, і танка більше немає. Ми дали їм ракети, найновіші та найкращі. Ймовірно, це була б дуже швидка війна, яка тривала б три-чотири дні, але в українців було наше неймовірне озброєння", - сказав Трамп.

Трамп критикує Путіна

Як писав УНІАН, відколи Трамп повернуся у Білий дім, він провів з пів дюжини телефонних розмов з російським диктатором. Щоразу він потім говорив, що провів "дуже хорошу розмову" і висловлював переконання, що Путін хоче миру.

Однак на практиці Росія лише посилила атаки по Україні, що зрештою довелося визнати і Трампу. В липні він почав вже прямо критикувати російського диктатора, на що в Москві лише знизали плечима. Колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що Путін ставиться до заяв президента США просто "ніяк".

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