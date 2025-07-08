Через російського диктатора Володимира Путіна гине занадто багато людей, тож США таки можуть ухвалити нові санкції проти Росії. Про це заявив президент Дональд Трамп під час спілкування з журналістами.
"Ми незадоволені Путіним. Я незадоволений Путіним. Я можу сказати вам це зараз, тому що він вбиває багато людей. І багато хто з них - його солдати... його солдати та українські солдати. І зараз це вже до 7000 людей на тиждень. І я незадоволений Путіним", - сказав американський лідер.
Тоді журналіст слушно запитав, чи є у Трампа намір конвертувати своє незадоволення Путіним у якісь конкретні кроки.
"Я не говоритиму вам. Хіба ми не хочемо зробити невеликий сюрприз?" - сказав Трамп.
Журналісти нагадали президенту США, що в Конгресі вже кілька місяців припадає пилом законопроект про "пекельні" санкції проти Росії.
"Я його розглядаю. Сенат ухвалює дуже жорсткий законопроект про санкції. Так, я його розглядаю. Це необов'язковий законопроект. Це цілком моє рішення. Вони приймають його повністю з моєї волі і припиняють його повністю з моєї волі. І я дуже уважно до цього ставлюся", - відповів Трамп.
При цьому він похвалився американською військовою допомогою Україні, передачу якої критикував раніше.
"Українці були хоробрими, але ми дали їм найкраще обладнання, яке коли-небудь виготовлялося. Ми дали їм протитанкові рушниці, які підбивають танки. Ви просто спрямовуєте їх у бік танка, і танка більше немає. Ми дали їм ракети, найновіші та найкращі. Ймовірно, це була б дуже швидка війна, яка тривала б три-чотири дні, але в українців було наше неймовірне озброєння", - сказав Трамп.
Трамп критикує Путіна
Як писав УНІАН, відколи Трамп повернуся у Білий дім, він провів з пів дюжини телефонних розмов з російським диктатором. Щоразу він потім говорив, що провів "дуже хорошу розмову" і висловлював переконання, що Путін хоче миру.
Однак на практиці Росія лише посилила атаки по Україні, що зрештою довелося визнати і Трампу. В липні він почав вже прямо критикувати російського диктатора, на що в Москві лише знизали плечима. Колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що Путін ставиться до заяв президента США просто "ніяк".