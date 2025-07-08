Президент Чехії наголосив: доки Росія бачитиме хоч якийсь прогрес на полі бою, вона не відчуватиме потреби у переговорах.

Президент Чехії Петро Павел вважає сумнівним, що Росія після завершення літнього наступу почне повноцінні переговори, адже її кінцевою метою є повна поразка і підкорення України всім вимогам окупантів. Таку думку він висловив в інтерв’ю BBC.

"Особисто я цьому не вірю, взагалі не довіряю російським аргументам. Коли вони кажуть, що не ставлять за мету повністю перемогти Україну, то варто послухати висловлювання президента Путіна чи Сергія Лаврова, щоб зрозуміти, чого вони насправді хочуть. Якщо вони хочуть, щоб Україна підкорилася всім вимогам Росії, то це не є компромісом на полі бою. Це просто повна поразка України, повний контроль над її територією, встановлення своїх умов та підпорядкування України волі Москви", - зазначив він.

Він також пояснив, що доки Росія бачитиме хоч якийсь прогрес на полі бою, вона не відчуватиме потреби у переговорах.

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"Вони вважають, що за допомогою бойових дій можуть досягти набагато більшого, ніж шляхом переговорів. З цієї причини президент Путін доручає своїм командирам чинити максимальний тиск на Україну", - зазначив президент Чехії.

Він наголосив, що росіяни не лише посилюють тиск на фронті, а й тиснуть на цивільне населення через атаки по цивільних об'єктах і "психологічно ставлять у таке становище, коли воно вимагатиме від свого уряду припинити війну за будь-яку ціну".

Переговори з Росією

Після більш ніж 3-річної перерви Росія та Україна провели переговори у Стамбулі 16 травня та 2 червня. Внаслідок переговорів сторони вирішили провести серію обмінів військовополоненими, а також тілами загиблих солдатів. Однак ці переговори не просунулися у напрямку припинення вогню.

Згодом представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що темпи переговорів про закінчення війни в Україні залежать від позиції Києва, ефективності посередництва США і ситуації на місцях.

У свою чергу глава російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що для миру необхідне "міжнародно-правове визнання нових територіальних реалій", що виникли після незаконної анексії Криму, а також Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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