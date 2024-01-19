У короткостроковій перспективі Україна протримається і без зброї від США, але Росія має час на збільшення військового виробництва.

Війна в Україні триватиме щонайменше два роки навіть, якщо США повністю зупинять підтримку Києва після перемоги Дональда Трампа на виборах. Про це пише CNN, посилаючись на дані американської розвідки та думки американських політиків.

Раніше Трамп вже робив заяву, що зупинить війну в Україні у перший же день свого повернення до Білого дому. Представник Демократичної партії Майк Квіглі заявив CNN, що це можна розуміти як плани Трампа дозволити Путіну зберегти вже загарбану територію. Однак мало хто вірить, що такі ідеї Трампа справді зупинять війну.

"Незалежно від того, що станеться в американській політиці цього року, представники розвідки США та Заходу вважають, що війна Росії в Україні, ймовірно, триватиме набагато довше", – пише CNN.

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Оцінки тривалості війни різняться, але "практично всі" експерти припускають, що буде ще принаймні два роки боротьби. У приватному порядку деякі офіційні особи США та Заходу кажуть, що бойові дії можуть тривати ще п’ять років.

Постійна підтримка Заходом України має вирішальне значення для продовження боротьби, стверджують офіційні особи США та Заходу. Співробітники розвідки США не вірять, що скорочення допомоги матиме серйозний вплив на поле бою для України у короткостроковій перспективі. Але в довгостроковій перспективі відсутність допомоги США може дозволити Москві відновити темп наступу, збільшивши власне виробництво зброї та скориставшись підтримкою Ірану та Північної Кореї, кажуть поінформовані джерела.

Очікується, що Україна проведе цей рік, працюючи над зміцненням своєї оборонно-промислової бази та відновленням своїх сил в очікуванні ще більших бойових дій у 2025 році, сказав американський чиновник, — стратегія, на якій, ймовірно, також зосередиться Росія.

"Ось чому постійна підтримка Заходу є такою критичною, оскільки наступного року буде зроблено все, що вирішить, як розвиватиметься 2025 рік і, можливо, далі", — сказав він.

Представник американських військових, дислокований у Європі, заявив CNN, що Україна зможе знову спробувати прорватися до Мелітополя не раніше, ніж через два роки. В поточному році жодна зі сторін не зможе здійснити великий прорив, вважають офіційні особи США та Заходу.

Обидві сторони "надто виснажені з точки зору військ і обладнання, щоб побачити значні кроки в 2024 році", - сказав співрозмовник каналу.

Воєнні перспективи України

Як писав УНІАН, 2024-й стане роком стратегічної української оборони без спроб значного наступу. Financial Times зауважує, що завданням буде утримання оборонних рубежів та нанесення повітряних ударів великої дальності. В теорії це дозволить Україні "наростити свої сили" цього року, щоб вже у 2025 році спробувати знову піти у контрнаступ з більшими шансами.

А тим часом Росія веде свій потужний наступ на сході, намагаючись захопити Авдіївку і зазнаючи великих втрат. Однак доки триває цей штурм, російський Генштаб, ймовірно, вже планує інший великий наступ влітку.

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