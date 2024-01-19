Україні треба накопичити ресурси для наступального етапу війни.

Україна втратила надію на швидку перемогу у війні з Росією і тепер готується до тривалої війни. 2024-й стане роком стратегічної української оборони без спроб значного наступу, пише Financial Times.

"Цю реальність визнали в Києві, де на початку грудня президент Володимир Зеленський заявив, що настав "новий етап". Після того, як його війська не змогли відвоювати великі території на півдні, як планувалося, він наказав армії побудувати нові укріплення вздовж ключових сегментів своєї 1000-кілометрової лінії фронту, сигналізуючи про перехід від наступальної до оборонної позиції", — йдеться у публікації.

Видання наводить думку неназваного західного чиновника, який пояснив стратегію "активної оборони": утримання оборонних рубежів та пошук слабких місць противника в поєднанні з повітряними ударами великої дальності. В теорії це дозволить Україні "наростити свої сили" цього року, щоб вже у 2025 році спробувати знову піти у контрнаступ з більшими шансами.

Відео дня

Однак долю України також визначатимуть проблеми із західною військовою допомогою та загалом готовністю Заходу підтримувати Україну в її боротьбі, зазначає видання.

Тим часом саме Росія вже три місяці веде масштабний наступ, намагаючись оточити Авдіївку, аби зрештою захопити всю Донецьку область. У грудні 2023 року росіяни таки змогли захопити поле кам’яних уламків, де колись існувало місто Мар’їнка.

"Ця навала росіян змусила Україну зайняти більш оборонну позицію — стратегію, яку підтримують найсильніші союзники Києва", – пише FT.

Міністерство оборони Естонії опублікувало звіт у грудні, в якому говориться, що Україна повинна перейти до "стратегічної оборони", щоб дати собі та своїм союзникам час для створення промислової бази та підготовки резервів, щоб відновити наступ в 2025 році.

США також наполягають на більш консервативному підході. Замість наземних наступальних дій, основна увага буде зосереджена на утриманні території, яка є зараз, укріпленні позицій і збільшенні запасів і сил протягом наступних місяців.

Перехід України до стратегічної оборони

Як писав УНІАН, Білий дім хоче, щоб Україна змінила стратегію боротьби – перейшла від нападу до оборони. Як пишуть західні ЗМІ, Зеленський розуміє, що в цьому є сенс, хоча йому не подобається чути це або обговорювати публічно.

Багато експертів поділяють думку, що Україні треба протриматися 2024 рік, адже час загалом грає на її користь. Вони зазначають, що Захід постійно нарощує виробництво зброї, тож зрештою Україна матиме потужнішу підтримку в майбутньому.

Вас також можуть зацікавити новини: