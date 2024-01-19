Також окупанти можуть знову спробувати піти на Київ і Харків.

Росія може планувати новий масштабний наступ вже цього літа. Про це пише Financial Times з посиланням на неназваних українських силовиків, які говорили на умовах анонімності.

Вони припускають, що метою нового наступу загарбників стане захоплення решти територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які Москва спробувала анексувати восени 2022 року. Також вони не виключають спроби захопити Харків або Київ.

У нещодавно розсекреченій оцінці розвідки США йдеться, що мета диктатора Путіна захопити Україну і підкорити людей залишається незмінною. "Це пояснює, чому Росія продовжує свої наступальні операції на сході України за кількома напрямками, особливо навколо Авдіївки, а також у напрямку Лиману і Куп'янська на північному сході", - йдеться в документі.

Відео дня

За словами офіційних осіб, поставки артснарядів і ракет від Північної Кореї, а також збільшення виробництва зброї і боєприпасів за допомогою китайських чіпів, поставили Росію в краще становище, ніж те, в якому вона перебувала після битви при Бахмуті.

"Очевидно, що обом сторонам складно задіяти, навчати і підтримувати збройні сили. Жоден з них не здатний створити і використовувати чисельну перевагу", - вважає науковий співробітник Українського Національного інституту стратегічних досліджень Микола Белесков.

Ситуація на фронті: останні новини

За даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабної війни РФ вже втратила 374 520 своїх солдатів.

Командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" - бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що війська РФ на цьому напрямку збільшили активність бойової авіації та кількість штурмових і наступальних дій.

В Об'єднаному координаційному прес-центрі Сил оборони півдня кажуть, що окупанти йдуть в "безглузді штурми" на лівому березі Херсонської області, втрачаючи людей і техніку.

Вас також можуть зацікавити новини: