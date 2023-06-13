Загарбники тримають напоготові 16 "Калібрів".

У Чорному морі значно підвищилась загроза, російські війська вивели ракетоносії. Загарбників не зупинив навіть шторм, який зараз вирує в морі.

"Незважаючи на штормову погоду, ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі два надводні ракетоносії, споряджені 16 "Калібрами". Загальна кількість корабельного угруповання в Чорному морі – 8 одиниць", – повідомляє оперативне командування "Південь".

Зазначається, що в Азовському морі на чергуванні – один россійський корабель без ракетоносіїв. В командуванні наголошують, що рівень ракетної загрози – надзвичайно високий.

"На прикладі трагедії у Кривому Розі очевидно, що ворог здатний підступно атакувати абсолютно мирні цивільні об’єкти: 11 людей загинуло, 36 отримали поранення різного ступеню важкості", – акцентують в ОК "Південь".

У випадку повітряної тривоги людей просять переходити в укриття.

Війна в Україні: важливі новини

В ніч на 13 червня російські військові завдали ракетний удар по Кривому Рогу. Ворог вдарив по п’ятиповерховому житловому будинку та приватному підприємству. Через атаку загинуло 11 людей, серед яких дитина. Поранень зазнали 36 цивільних осіб. Середу, 14 червня, оголошено у місті Днем жалоби.

Водночас партнери продовжують надавати Україні допомогу, необхідну для звільнення її територій від російських загарбників. Так, США оголосили про новий пакет озброєння на 325 млн доларів. До нього увійшли боєприпаси для HIMARS, а також 15 БМП Bradley.

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