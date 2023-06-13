За словами омбудсмена, у Кривому Розі загинув хлопчик 2006 року народження.

Серед загиблих внаслідок чергового нічного ракетного удару в Кривому Розі є дитина. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

"Наразі відомо, що 25 осіб травмовано, з них 19 госпіталізовано, а також, на жаль, ще 11 осіб загинуло, зокрема 8 чоловіків, 2 жінки, а також дитина (хлопець 2006 року народження)", - зазначив омбудсмен.

Він наголосив, що держава-терорист, яка порушує усі норми міжнародного права, не може бути постійним членом Ради Безпеки ООН та водночас вчиняти дії, що підривають основи безпеки у світі.

Станом на 19:35 у Кривому розі кількість поранених внаслідок ракетного удару зросла до 36.

"У Кривому Розі на вечір маємо 36 постраждалих від ракетних ударів. З них 12 - у лікарні, десятеро - "важкі", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Удар росіян по будинку в Кривому Розі - новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі російські війська здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Зокрема у Кривому розі було два влучення по цивільним об’єктам - по п’ятиповерховому житловому будинку та приватному підприємству.

Наразі на місці влучання в будинок завершено рятувальну операцію. Станом на 14:19 було відомо про 11 жертв. Також повідомлялося, що внаслідок удару постраждали 28 мирних людей.

Але увечері голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вже є 34 постраждалих від ракетного влучання. У Кривому Розі 14 червня оголошено Днем жалоби.

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