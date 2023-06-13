Україна отримає, зокрема, 15 бойових машин піхоти Bradley та 10 бронетранспортерів Stryker.

У вівторок, 13 червня 2023 року, Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакету додаткової військової допомоги на суму 325 мільйонів доларів. Туди увійдуть, зокрема, боєприпаси для комплексів NASAMS і HIMARS, а також БМП Bradley.

Як повідомляє прес-служба Пентагону, це вже сорокове вилучення обладнання Адміністрацією Байдена зі складів Міністерства оборони США для надання допомоги Україні з серпня 2021 року. Зазначається, що цей пакет "включає ключові можливості для допомоги зусиллям України повернути свою суверенну територію та підтримки українських ППО, які мужньо захищають українських солдатів, цивільних осіб та критичну інфраструктуру, а також артилерію, протитанкові системи та боєприпаси на суму до 325 мільйонів доларів".

У новому пакеті допомоги від США Україна отримає:

додаткові боєприпаси длянаціональних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

15 бойових машин піхоти Bradley;

10 бронетранспортерів Stryker;

протиброньові системи Javelin;

ракети TOW;

протитанкові системи АТ-4;

понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод.

Крім того, українські військові отримають засоби підтримки тактичного захищеного зв'язку, запчастини та інше польове обладнання.

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США планують надати Україні снаряди зі збідненим ураном. Таке рішення в адміністрації президента Байдена ухвалили після декількох тижнів дебатів про те, як оснастити танки "Абрамс", які передадуть нашій країні.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина наростить поставки Україні танків Leopard 1. При цьому він зауважив, що країна не зможе замінити кожен танк, що вийшов з ладу.

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