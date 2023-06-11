Росія вивела в Чорне море ракетоносій з вісьмома "Калібрами".

Росія вивела в Чорне море ракетоносій з вісьмома "Калібрами", українців попереджають про високий рівень ракетної загрози.

Як повідомили у Оперативному командуванні "Південь", загальна кількість ворожого угрупування в Чорному і Азовському морях - 12 і 1 корабель, відповідно.

"Рівень ракетної загрози дуже високий. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, переходьте в укриття, не забувайте про правило "двох стін", - нагадали у командуванні.

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Ситуація у з російськими ракетоносіями

Перед цим Росія виводила ракетоносій з "Калібрами" у Чорне море 4 червня.

Тоді через шторм у Чорному та Азовському морях всі кораблі з "Калібрами" спочатку зникли з акваторії, на бойовому чергуванні залишалися 12 кораблів. Але через кілька годин Росія раптово вивела ракетоносій з вісьмома "Калібрами".

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко попереджав, що у росіян зараз паніка через те, що відбувається у Запорізькій області, тому вони можуть активізувати ракетні удари по мирних містах.

Станом на 11 червня ЗСУ знищили 18 кораблів та катерів окупантів.

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